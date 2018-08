Cacatua curiosa descobre câmera de trânsito e faz sucesso na internet

Uma cacatua descobriu uma câmera de trânsito na Austrália e fez sucesso na internet ao olhar fixamente para ela Foto: Facebook/TMRQld

Uma cacatua curiosa se colocou na frente de uma câmera localizada em uma avenida na cidade de Cairns, na Austrália - e a inusitada atitude da ave viralizou na internet. No vídeo compartilhado pelo departamento de trânsito do Estado de Queensland em sua página no Facebook, o animal olha fixamente para a lente da câmera por alguns segundos antes de se interessar por outra coisa.

Ouvido pelo canal australiano ABC News, o veterinário Adrian Gallagherdisse acredita que a cacatua pode ter se interessado por algum reflexo na lente da câmera ou até mesmo ter se reconhecido. “Se a cacatua se reconheceu no reflexo da câmera, é provável que estivesse tentando se comunicar”, explicou o veterinário.

“Elas são criaturas muito sociais e reconhecem outros indivíduos da mesma espécie. Muitas delas criam laços de amizade como nós fazemos e, quando viu um reflexo conhecido, provavelmente estava tentando ‘conversar’ com a imagem para saber de onde veio”, continuou.

Veja abaixo vídeo.