Caçar pokémons não é o suficiente? Que tal caçar Pokéburgueres?

No embalo do sucesso feito pelo jogo Pokémon Go, a lanchonete australiana Down-N-Out resolveu oferecer aos seus clientes a possibilidade de desfrutar de hambúrgueres em formato pokémon. São três opções: Charmander, com queijo cheddar, molho e nachos; Pikachu, com ketchup, mostarda e batatas fritas, além de dois nachos formando duas orelhas, e Bulbasaur, mais "saudável", com cebola, picles, alface e até um brócoli.

Todos os pães possuem o rosto dos monstrinhos, e suas respectivas cores. Quem quiser provar a guloseima, porém, não terá muita escolha. De acordo com o site Mashable Australia, quem pedir um "Pokéburguer" receberá aleatoriamente um dos três tipos de sanduíche, pelo valor de 15 dólares australianos, pouco mais que R$ 35,00.

