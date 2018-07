Cabra nasce com cara de 'Voldemort' e intriga argentinos

Animal nasceu no vilarejo de Los Quemados, na Argentina Foto: Reprodução de cena de El Chorrillero | Warner Bros./Divulgação

Uma cabra com traços humanos assustou os moradores do vilarejo de Los Quemados, a 210 km da cidade de San Luis, na Argentina. Sua foto começou a circular pela internet e o animal passou a ser comparado a Lord Voldemort, vilão da saga Harry Potter.

Gladys Oviedo, dona do animal, disse ao site El Chorrillero que sua cabra deu cria a três filhotes e somente um deles nasceu com esta deformidade no rosto.

"Ele tinha os olhos sobressaídos e os rostos levantados, mas o corpo era normal", disse Gladys.

O cabritinho viveu por apenas três horas e foi levado para a casa de Gladys enquanto ainda baleava. "Eu disse que quando chegasse em casa eu lhe daria leite, mesmo que fosse com uma colher, mas logo depois eu percebi que começou a falhar sua respiração e ele morreu", relatou.

O caso do cabrito se tornou conhecido porque uma das filhas de Gladys fotografou o animal e publicou as imagens nas redes sociais. Veja o vídeo: