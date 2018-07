Burger King lança batatas fritas com Ovomaltine

. Foto: Reprodução / Facebook

2016 está quase no fim, mas as novidades gastronômicas ainda não deram trégua, Se você é uma dessas pessoas que sempre adorou passar a batata frita no sorvete de casquinha, provavelmente irá amar a novidade da rede de fast-food Burger King no Brasil: as Chocofritas Ovomaltine.

Acredite se quiser, misturaram as batatas fritas normais da rede com uma cobertura cremosa de chocolate e flocos crocantes do doce.

Resta saber se quem pedir a iguaria terá coragem de colocar ketchup.

