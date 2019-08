Burger King anuncia hambúrguer recheado com queijo coalho

Bicampeã, a pequena lanchonete de Pinheiros segue com filas cada vez maiores. O cheeseburguer arranca suspiros. “É um clássico feito com capricho, com gosto de brasa”, diz Gabriela Soares. A inspiração argentina no tratamento das carnes faz a diferença. “A santíssima trindade da grelha em estado pleno: pão, carne e queijo elaborados com apuro no fogo alto”, define Gustavo Mayrink. O lugar seria perfeito se o serviço fosse um pouco mais simpático... Preço: R$ 22. Onde: R. João Moura, 541, Pinheiros. Saiba mais.

Foto: Codo Meletti/Estadão