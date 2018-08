Bulldogue inglês vence o concurso de cão mais feio do mundo

O bulldog inglês Zsa Zsa ao ser anunciado vencedor do concurso Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Petaluma, Califórnia - Um bulldog inglês de nove anos foi nomeado o vencedor do concurso de cachorro mais feio do mundo de 2018. Zsa Zsa venceu o título na noite deste sábado, 23, na cidade de Petaluma, na Califórnia.

A proprietária do cão, Megan Brainard, de Anoka, Minnesota, receberá R$ 6,7 mil pela vitória de Zsa Zsa. Brainard encontrou o cachorro em um site de busca de animais de estimação.

Na competição anual, cães exibem suas imperfeições - alguns não têm pêlos, outros têm línguas para fora da boca. Os cães e seus tutores caminham por um tapete vermelho, enquanto os animais são avaliados por um painel de juízes.

Veja os participantes do concurso de cachorro mais feio de 2018:

Entre os competidores, estava um vira-lata chinês misturado com bulldogue e um pequinês chamado Wild Thang.

O vencedor do ano passado foi um gentil cachorro gigantes de 57 quilos chamado Martha - um mastim neopolitano com rosto caído. O concurso está no seu 30º ano.