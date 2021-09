BTS entra para o Hall da Fama do Guinness World Records 2022

Os sul-coreanos do BTS acumulam 23 recordes no Guinness Foto: Guinness World Records

O grupo sul-coreano BTS acumula o número impressionante de 23 recordes no Guinness World Records. Em 2022, os meninos do K-pop passam a integrar o Hall da Fama do livro dos recordes.

O Bangtan Sonyeondan - ou Garotos Bangtan, que pode ser traduzido como "Garotos escoteiros à prova de balas" - conhecidos pela sigla BTS, alcançou a fama internacional em 2018, com sete garotos dançarinos, cantores e compositores, que desde então não param de lançar sucessos e aumentar seus seguidores.

O single Butter começou a fazer sucesso no TikTok, enquanto hits como Dynamite, Boy With Luv (feat Hasley) e Mic Drop (feat Steve Aoki) conquistaram o status de mais tocadas em vários países.

Juntando multidões em seus shows, colecionando prêmios no Billboard Music Awards, prêmios musicais asiáticos e outros, o BTS chegou a 23 títulos do Guinness World Records, relacionados a música e redes sociais.

Seus entusiasmados fãs - o ARMY - são responsáveis pelo grupo ser o mais transmitido no Spotify (vencendo a banda britânica Coldplay) e o grupo musical mais seguido no Instagram.

No Twitter, as contas oficiais do BTS tiveram o maior engajamento (média de retweets) por quatro vezes.

A canção Butter, lançada em maio de 2021, conquistou cinco recordes, como o maior número de espectadores para a estréia de um videoclipe no YouTube - o recorde anterior era de outro sucesso do BTS, Dynamite - e de música mais reproduzida no Spotify nas primeiras 24 horas.

Entre outros, o BTS detém os recordes de vídeo de um grupo de K-pop mais visto no YouTube em 24 horas; o tempo mais rápido a alcançar um milhão de seguidores no TikTok; o vídeo de música mais visto no YouTube em 24 horas; e o maior número de ingressos vendidos para um concerto transmitido ao vivo em 2021.

Os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook estão fazendo história no cenário cultural atual, em um idioma ainda desconhecido pelo público internacional, o coreano.