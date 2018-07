'Bruxo' viraliza na internet após supostamente acertar dia exato do caos no governo

Michel Temer foi vítima de ritual feito por tarólogo e postado no Facebook Foto: Eduardo Sá/AFP

Você achou que a crise generalizada no governo Michel Temer era fruto da delação da JBS, certo? Mas tem quem acredite que o caos instalado em Brasília tenha uma explicação mais esotérica: no dia 6 de março, o tarólogo Eric Satine fez um ritual místico pedindo a queda do presidente Michel Temer.

“Inspirado por minhas irmãs americanas que fizeram um ritual contra Trump eu decidi fazer minha parte contra o Temer”, explicou Satine, que se baseou em uma postagem da cantora Lana Del Rey, onde ela apela para um ritual de bruxaria contra o presidente norte-americano.

Mas o mais incrível veio no dia seguinte, 7 de março, quando Satine deu maiores detalhes sobre os possíveis resultados do ritual. “Após algo entre 70 a 72 dias de feito o ritual numa noite de lua minguante a ruína dele [Temer] começará”, escreveu. Foram exatos 72 dias entre esta publicação e as delações impactantes divulgadas nesta quarta-feira, 17 de maio.

Post de Eric Satine no dia 7 de março 'acertando' o dia exato da ruína de Michel Temer Foto: Facebook/EricSatine

Após viralizar no Facebook, Eric voltou à rede social e apagou a publicação onde ‘acerta’ o momento da crise no governo. “Eu apaguei no mesmo dia em que o fiz, apaguei porque esse post tomou uma proporção que eu não imaginava e começou a aparecer pessoas que apoiavam o Temer, antipetistas, uns moleques de grupos de ataque… Apaguei por esse motivo e também porque eu tava indo contra algo que eu acreditava, que é: 'nunca dê prazos estipulados ou datados'", afirmou o tarólogo.

O print do post, no entanto, não foi perdido e confirma o 'acerto' da data. Brincadeiras à parte, vale ressaltar que não é possível saber se Satine fez mais de um post ou usou qualquer tipo de artifício para edição do material.

O ‘bruxo’ se mostrou surpreso com a repercussão. Durante a noite de ontem, ele escreveu um texto comentando o assunto. “Quando eu li os deboches e as palhaçadas faladas sobre meu ritual, eu apenas apresentei a situação ao meu Panteão [conjunto de deuses]. Hoje quem debochou tem a prova se o ritual deu certo ou não. A prova não é para mim, porque eu sei o tamanho do poder da bruxaria, mas sim para quem duvidou”, exaltou Satine. Nas redes sociais, não faltou quem comentasse a situação. Com muito humor, é claro. 6 de março - 18 de maio exatos 72 dias n acredito q um bruxo derrubou o governo pic.twitter.com/356klmJTbW — carol (@mrrcarol) 18 de maio de 2017

pedindo pro bruxo que fez o ritual pro temer cair me arranjar um emprego — isa (@isadoreando) 18 de maio de 2017

Quero contratar os serviços desse bruxo que fez ritual pro Temer — rainha do charque (@andressao__) 18 de maio de 2017

hoje: 70 dias hoje: lua minguante eu: to cagado pic.twitter.com/yZLkFkjy1Y — sobre seu signo (@signodkojf) 18 de maio de 2017