Bruna Marquezine ajudará criança com síndrome que a faz parar de respirar durante o sono

A atriz Bruna Marquezine. Foto: Instagram / @brumarquezine

Bruna Marquezine deu um exemplo de empatia na última segunda-feira, 24. A artista postou uma foto com um vestido da Semana de Moda de Paris, em seu perfil no Instagram, e, dentre os inúmeros comentários, se comoveu com o de Dayana, uma mãe cujo filho pequeno, Guilherme, sofre com problemas de saúde.

A mulher pediu à atriz alguma ajuda para o tratamento do menino. Ele nasceu com a Síndrome de Ondine, uma má-formação genética que interrompe a troca de gases durante o sono, fazendo a pessoa parar de respirar.

“Estamos com o projeto de um bazar para tentarmos pagar esse tratamento. Será que você poderia nos doar algo para isso? Nos ajude, por favor! Agradeço a atenção”, escreveu a seguidora. Logo em seguida, Bruna Marquezine respondeu positivamente.

Dayana compartilhou em seus stories seu comentário e a resposta que obteve. Foto: Instagram / dayana_mae_do_gui