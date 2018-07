Britânica é presa após incomodar vizinhos com música de Ed Sheeran

O cantor Ed Sheran em um show na Alemanha, neste mês de março. Foto: Christian Charisius/Reuters

Shape of You, o novo hit do cantor britânico Ed Sheeran, tem uma mea culpa na prisão da inglesa Sonia Bryce. Com fama de festeira, ela se rendeu ao ritmo e ficou por horas e horas ouvindo e cantando a música, em alto e bom som.

E desde quando curtir a música do seu jeito é crime? Bem, na Inglaterra, isso pode ser uma infração quando já consta em seu histórico inúmeras notificações e até uma primeira condenação, todas devido a desrespeito à vizinhança e excessivas festas e visitas fora de hora. A tolerância dos vizinhos de Sonia parece ter se esgotado. O condomínio onde acontecem todos os conflitos é o The Walssall, em Willenhal, a 218 km de Londres.

Segundo o portal britânico ITV, o juiz condenou Sonia a oito semanas de prisão. “Você precisa aprender a se portar como um adulto responsável e não transformar a vida de seus vizinhos em uma miséria”, disse no julgamento. Mãe de três filhos, ela já havia sido passado seis semanas presa, inclusive durante o Natal. A causa também foi mal comportamento e desrepeito aos condôminos e vizinhos.

Agora, com bons modos e sem medo de ser preso, que tal ouvir (de novo) esse hit?