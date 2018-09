Brinquedo simula pele com acne para quem gosta de espremer espinhas

Casal note-americano cria brinquedo para quem gosta de espremer cravos e espinhas Foto: instagram/@pop_it_pal

Se você é daquelas pessoas que adora espremer cravos e espinhas ou é fã dos vídeos da dermatologista norte-americana Sandra Lee, conhecida como ‘doutora Pimple Popping’, vai adorar essa novidade: um brinquedo que simula pele humana com acne para você espremer à vontade.

Criado por um casal norte-americano que se diz viciado em espremer espinhas, o Pop it Pal é um produto com base feita em resina e pequenos buraquinhos que, quando pressionados, liberam uma substância pastosa e amarelada, com aparência de pus.

Vendido a 20 dólares (cerca de R$ 65), cada kit contém uma base de ‘pele’ (em tom pêssego ou marrom), uma recarga de ‘pus’ amarelo e uma ferramenta para encher. Por seis dólares (cerca de R$ 20), é possível comprar refil do ‘pus’ e brincar por mais tempo.

Apesar de parecer estranho e até nojentos para algumas pessoas, o acessório já conquistou vários fãs e há quem diga, inclusive, que o exercício de ‘colocar a mão na massa’ alivia o stress.

Veja alguns vídeos de como o brinquedo funciona: