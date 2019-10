‘Breaking Bad’: Domino’s vai dar um ano de pizza grátis para fãs; saiba como participar

Trecho da série de Vince Gilligan 'Breaking Bad'. Foto: Reprodução/Netflix

No dia em que o filme de Breaking Bad chega a Netflix, a Domino’s vai premiar fãs com um ano de pizzas grátis. A promoção vale para as pessoas que estão no Rio de Janeiro e em São Paulo

El Camino, com os icônicos personagens Jesse Pinkman e Walter White, chega ao serviço de streaming nesta sexta-feira, 11, com direção de Vince Gilligan, criador da série.

A rede vai espalhar caixas de pizza no telhado de algumas das suas lojas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

As primeiras pessoas que encontrarem os produtos, fotografarem e publicarem nas redes sociais serão contempladas com um ano de pizzas grátis e será uma por semana.

A ação foi inspirada na cena clássica em que o protagonista de Breaking Bad, Walter White, joga uma pizza no telhado da casa dele.

Walter White joga pizza no telhado da casa dele em episódio da série 'Breaking Bad'. Foto: Reprodução/Netflix

No Twitter, a rede de pizzarias explica o passo-a-passo para que os clientes participem da ação. Confira.

Passo 2: Encontrou? UHUL! Dance bastante pra comemorar, porque você merece <3 pic.twitter.com/5QpEvzzqXP — Domino's Pizza BR (@dominosbrasil) October 11, 2019

Passo 4: Espere feliz! Se tiver sido o primeiro, vamos entrar em contato com você <3 Simples assim. PODE VIR, 1 ANO DE PIZZA GRÁTIS! pic.twitter.com/riqXbXKg7A — Domino's Pizza BR (@dominosbrasil) October 11, 2019

Nesta sexta-feira, o ator Paul Aaron, o eterno Jesse Pinkman, publicou uma foto em que aparece ‘confeccionando drogas’ na série e convidando os fãs para conferirem o longa El Camino.

“Eu te amo, Vince”, diz a legenda da imagem em homenagem ao diretor de Breaking Bad.

Bryan Cranston também fez uma publicação sobre o longa no perfil oficial dele no Instagram. “Vejo vocês nesta semana”, escreveu na legenda da foto em que aparece com Paul Aaron e o diretor do filme.

A amizade entre os personagens ultrapassou os ‘muros’ da produção. Isso porque, em julho, os atores decidiram se unir para criar uma marca de tequila chamada Dos Hombres.

Assista ao vídeo:

Se você é fã da série e quer conferir uma prévia do filme El Camino que chega a Netflix nesta sexta-feira, veja o trailer.

Assista ao vídeo: