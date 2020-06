Brasileiros relatam como vivem na Alemanha em tempos de pandemia do coronavírus

Brasileiros que vivem na Alemanha contam suas experiências em meio à pandemia na Europa Foto: arquivo pessoal

Quando Bruno Luis Machado dos Santos Stepien chegou na Alemanha, há sete meses, o novo coronavírus ainda não havia atingido a Europa. Ele vive com a namorada Julia Cadengue Spatzek na cidade de Saarbrücken, em Saarland, um dos menores estados alemães.

Até este domingo, 14, a Alemanha contabilizava 186.269 casos de coronavírus no país desde o início da pandemia, com quase nove mil mortos. No Brasil, até a última atualização, mais de 42 mil pessoas morreram em decorrência da covid-19.

“Sendo brasileiro aqui na Alemanha, estou aliviado, na real. É óbvio que essa situação do coronavírus é horrível, mas quando a gente vê como estão as coisas no Brasil, que provavelmente será o novo epicentro, com muita desigualdade, me sinto mais a salvo aqui do que lá. Se acontecesse alguma coisa aqui, provavelmente teria leito para mim, mesmo em estado grave, e no Brasil a situação é feia. O governo não ajuda nada. Pior governo possível para ter no meio de uma pandemia. Fico preocupado com a minha família, amigos e torcendo para eles tomarem cuidado”, afirma Bruno.

Júlia, a namorada dele, concorda. “Estou aliviada que não estou no Brasil. Sempre morei aqui, mas passei algumas temporadas longas no Brasil e tenho dupla nacionalidade. O sistema de saúde aqui é bem melhor e tem bem mais leitos por 100 mil habitantes do que o Brasil”, ressalta.

Julia Cadengue Spatzek e Bruno Luis Machado dos Santos Stepien moram na cidade de Saarbrücken, em Saarland, na Alemanha Foto: arquivo pessoal

A brasileira Adriana Nunes-Hänel, vive em Colônia há 30 anos, e é diretora de projetos na GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), a cooperação econômica alemã. Ela confessa que, no início da pandemia, se sentiu angustiada com a situação. “Às vezes, acordava de noite pensando no vírus. Como faço muita ioga, me acalmo com as meditações. Mais o que me deixou mesmo mais tranquila foram as medidas de proteção tomadas pelo governo e pela minha empresa. Logo recebemos a autorização de trabalhar em home office, o que me deu um grande alívio”, lembra.

Ela adotou rapidamente medidas de segurança como higienização constante das mãos, uso de máscaras e manter distanciamento de 1,5 metro das pessoas em lugares públicos. “A Alemanha é, de um modo geral, um país de pessoas disciplinadas, que costumam respeitar as regras embora. Ser brasileira na Alemanha em tempos de pandemia é bom. Por enquanto, a epidemia está relativamente controlada, a chefe de governo, Angela Merkel, é uma cientista inteligente que transmite segurança, calma e tranquilidade. Minha preocupação é somente com minha família e amigos no Brasil”, confessa.

Adriana Nunes-Hänel vive com o companheiro e o filho Jan. A família dela iria visitá-la na Alemanha em junho, mas a viagem teve de ser adiada.

Adriana Nunes-Hänel e o filho Jan, que vivem em Colônia, na Alemanha Foto: arquivo pessoal

Nas últimas semanas, a Alemanha iniciou o processo de afrouxamento das restrições por causa do novo coronavírus. “Estamos mais esperançosos e voltando a uma certa normalidade, ainda que frágil e precavida. Mas essa tímida alegria é obscurecida pela situação dramática no Brasil, com o sistema de saúde em colapso em tantos lugares. Aqui os hospitais são bem equipados e há muitos leitos de UTI vazios, o que nos dá muita segurança e a certeza de saber que seremos bem atendidos em caso de necessidade. Apesar disso, a Alemanha continua em alerta e prepara seu sistema de saúde para uma possível segunda onda. Esperemos que não chegue”, torce Adriana.

O estudante Victor Moraes, está em Berlim desde março, em um intercâmbio na Freie Universität Berlin, como parte da graduação em Letras pela FFLCH-USP, que concedeu a bolsa. No ambiente da universidade, ele toma todas as medidas de segurança contra o coronavírus. “Lavar as mãos, usar máscara em ambiente público, trocar de roupa e tomar banho quando venho da rua. Eu também deixo correr água fervente pelos utensílios da cozinha comunitária antes de usá-los. As aulas da faculdade estão sendo todas online. As atividades essenciais, como supermercado, farmácia e exercício físico, eu faço aqui na minha vizinhança”, relata.

Victor considera que os meses de março e abril foram de muita incerteza. Os voos foram cancelados na Alemanha, os serviços públicos suspensos e não houve informações claras sobre o que ele deveria fazer. “Também me senti desamparado por não conhecer praticamente ninguém na cidade - os outros intercambistas, que conheci no começo de março, voltaram para seus países de origem. Pouco consegui estudar durante esse período. Só agora que eu estou entrando em uma rotina regular, com horários de sono melhores, refeições regulares, estudos etc”, diz.

Sobre ser brasileiro na Europa em tempos de pandemia, o estudante desabafa: “Ser brasileiro em si não é fácil. Como diz um amigo, Brasil não é para amadores. A situação política grave que estava instalada no Brasil quando eu parti só piora a cada dia. Me sinto grato por estar na Alemanha nesse momento. Berlim é muito cosmopolita e vejo esforços em receber bem os estrangeiros, ou seja, não houve qualquer tipo de discriminação”, conclui.