Brasileiros comemoram vinda da rede Wendy's ao País

Rede vai abriar franquias no Brasil Foto: Facebook/Reprodução

Internautas brasileiros comemoraram o anúncio de que a rede de fast food Wendy's passará a operar no País. No Twitter, muitos usuários postaram seu agrado por saber da notícia e lembraram que a Taco Bell, que atua no mesmo ramo, também vai desembarcará no Brasil em 2016.

Estudo com base em 2014 realizado pela EAE Business School mostra que o Brasil é a quinta nação do mundo que mais gasta com fast food (R$ 53,7 bilhões) - atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão - e a previsão para 2019 é de aumento de cerca de 30%. Depois da reação dos internautas, o número agora talvez precise de revisão. Veja algumas manifestações a respeito:

COMO ASSIM VAI TER WENDY'S NO BRASIL? EU VOU CHORAR DE EMOÇÃO — ju (@juliadoprado_) 21 de junho de 2016

Sou ALOKA do Burger King (furioso, meu amor eterno), não dispenso um McDonald's e agora teremos Wendy's e Taco Bell. SOCORR — SnapMariBelem (@MarianaBelem) 21 de junho de 2016

Vai abrir Taco Bell e Wendy's em São Paulo e eu ainda estou morando em Juiz de Fora. FML — pedro chediak (@Chediaco) 21 de junho de 2016

Taco Bell e Wendy's no Brasil. GOSTAMOS! — Vinicius Abram (@viniciusabram) 22 de junho de 2016

já que taco bell e wendys tão vindo pro brasil td o que eu queria era um dunkin donuts tb — eliana (@ebeatrizmacedo) 22 de junho de 2016

Wendy's podia abrir logo af — castro (@OTNEMICSANJU) 22 de junho de 2016

pra mim que morei nos eua não ta sendo fácil ficar sem taco bell, wendys, arbys e little caesars :'( — MYRRA (@theprismcess) 22 de junho de 2016

Você percebe que está ficando velho quando se empolga ao saber que Wendy's e Taco Bell estão vindo pro Brasil! — Marcus Perez (@theperezmv) 20 de junho de 2016

O Brasil tá tão desgraçado que vão trazer Taco Bell e Wendy's pra cá. — celsodossi (@celsodossi) 20 de junho de 2016