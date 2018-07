Brasileiro derruba estátua em museu de Lisboa ao tentar tirar selfie

Foto: Reprodução/Facebook

Um brasileiro destruiu uma estátua de 300 anos no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) em Lisboa, Portugal. O desastre aconteceu enquanto o visitante tentava tirar uma selfie com a obra.

A imprensa do país informa que o desastrado andou para trás sem olhar e não parou, mesmo após alertas de um vigilante.

A escultura barroca entitulada São Miguel está agora nas mãos da equipe de restauração do museu, segundo publicação na página do Facebook do MNAA.

No ano passado, um garoto tropeçou e fez um buraco em uma tela avaliada em um milhão de dólares em Taiwan.