Brad Pitt e Angelina Jolie estão próximos de acordo sobre guarda dos filhos, diz jornal

Brad Pitt e Angelina Jolie. Foto: AP

Brad Pitt, 54, e Angelina Jolie, 42, travaram uma briga na Justiça pela guarda de seus seis filhos desde a separação, em setembro de 2016. No entanto, os ânimos estão prestes a se acalmarem.

Fontes próximas a Jolie disseram ao site norte-americano The Blast que o objetivo do casal é chegar a um acordo antes do próximo julgamento, em quatro de dezembro deste ano.

De acordo com a publicação, a formalização do acordo de custódia das crianças permitiria um foco maior na questão financeira do divórcio.

Brad Pitt e Angelina Jolie ficaram juntos por 12 anos. Três filhos foram adotados e os outros três são biológicos.