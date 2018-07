Botas deixam pegadas com suásticas e empresa precisa fazer recall

Bota deixa pegada com estampa de suásticas Foto: Reprodução/Reddit

A empresa Conal International Trading precisou se explicar depois de um usuário do fórum Reddit postar uma foto das pegadas deixadas por uma bota da marca. O solado do calçado não indica nada à primeira vista, mas estampa várias suásticas no chão.

"Tinha um ângulo que eu não vi quando pedi minhas novas botas de trabalho..." escreveu o internauta no post, que viralizou.

Segundo o jornal The Washinton Post, a empresa anunciou o recall do item, afirmou que havia importado o calçado. A importadora pediu desculpas aos consumidores e "à qualquer pessoa que tenha ficado ofendida pela pegada de suásticas deixada pelas botas". Em comunicado, a empresa relatou que a estampa foi um erro cometido pelo fabricante chinês e que o caso será investigado.

O caso gerou algumas piadas nas redes sociais, mas também foi assunto de um site neo-nazista. A página afirma que as botas são um item indispensável para seus seguidores.