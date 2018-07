Borboleta 'invade' gravação de filmagem e faz amizade com coala

Vídeo foi feito para divulgação do Parque Symbio Wildlife. Foto: Reprodução/Parque Symbio Wildlife

Uma borboleta "invadiu" a gravação de uma filmagem sobre as iniciativas sustentáveis do Parque Symbio Wildlife, em Sydney, Austrália, e ficou interagindo com um coala.

Leia também: Bebê de dois anos ajuda pai a pedir namorada em casamento

Os dois pareceram ficar amigos - o coala nem se importou de não ser mais a atração principal do vídeo.

Confira o vídeo: