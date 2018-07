BOPE deseja feliz Natal no Facebook com imagem de Papai Noel armado

Gorro de Papai Noel (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/ Whitesession

Neste domingo, 24, a página do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (BOPE-RJ) no Facebook publicou a imagem de um Papai Noel armado para desejar feliz Natal aos internautas.

"O Natal chegou e com ele a esperança por dias melhores. Lembramos daqueles que hoje, 24 de dezembro, estarão doando suas vidas para que possamos nos confraternizar. Somos policiais sim! Por opção, vocação e dom, mas isso não diminui o ser humano que a farda esconde. Pelos nossos familiares, amigos e companheiros continuaremos essa luta", escreveu o perfil oficial.

Apesar do personagem natalino estar caracterizado de maneira incomum, os comentários na rede social são positivos e retribuem a felicitação.