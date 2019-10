Bombeiros promovem calendário para arrecadar fundos na Austrália

O Corpo de Bombeiros da Austrália lançou a edição 2020 do seu calendário anual. O dinheiro arrecadado com as vendas para várias instituições, entre elas um hospital infantil e uma clínica veterinária. Confira a seguir algumas das imagens que estarão nas seis versões do calendário. Foto: Imagem cedida por David Rogers, diretor do The Australian Firefighters Calendar