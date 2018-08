Bombeiro conforta criança envolvida em acidente de carro e comove internautas

Bombeiro confortou menina envolvida em acidente Foto: Pixabay/@skeeze

Um bombeiro de Chattanooga, nos Estados Unidos, emocionou muitos internautas com sua sensibilidade durante uma ocorrência de acidente de carro no última sábado, 2.

“É em momentos assim que eu lembro o porquê de fazer o meu trabalho”, escreveu o Capitão Chris Blazek ao relatar o ocorrido no Facebook.

Ele contou que estava no banho quando recebeu o chamado para trabalhar no acidente. Ao chegar ao local, constatou que havia uma mulher grávida com três crianças entre os envolvidos.

“As crianças variavam entre sete anos e quatro meses. As duas meninas mais velhas estavam calmas, mas a menor ficou histérica. Então eu a tirei do carro e a examinei rapidamente para ver se não estava machucada”, contou Chris em um relato no Facebook. A menina instantaneamente apoiou a cabeça em seu ombro.

“Quando vi que os outros bombeiros estavam com tudo sob controle, sentei e tirei uma pausa com minha nova amiga. Ela dormiu na hora”, falou. A mãe das crianças foi levada ao hospital e Chris ficou ao lado da pequena e de seus irmãos até que familiares viessem resgatá-los.

Confira: