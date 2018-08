Bombeiro atende ligação de emergência e descobre que sua própria casa sofreu incêndio

Bombeiro teve de apagar fogo de sua própria residência após receber ligação de seu filho. Foto: Pixabay

Um bombeiro de Nova Jersey, Estados Unidos, atendeu a um chamado de emergência e descobriu que era sua própria casa que estava em chamas. Jason Penwell perdeu todos os seus bens e de sua família no incêndio que atingiu sua casa em Tabernacle, de acordo com o The Courier-Post.

Seu filho adolescente notou as primeiras chamas por volta das 15h30 da última quarta-feira, 3, quando voltava da escola. Ele então correu para casa para salvar cinco cachorros da família, com a ajuda de amigos e vizinhos, e chamou os bombeiros.

Os bombeiros chegaram e demoraram uma hora apagando o fogo e, felizmente, não houve feridos. De vítima, apenas o cachorro. Penwell disse que "nunca pensou" que poderia receber um chamado de sua própria casa, porém, ficou feliz por ninguém ter se ferido. "Claro que estamos muito tristes, mas hoje é um dia de recuperação", disse ele ao The Courier-Post.

A história do bombeiro comoveu a comunidade e algumas pessoas criaram uma campanha de arrecadação de fundos na internet para ajudar a reconstruir o imóvel e recuperar os itens perdidos. Já foram arrecadados mais de US$ 10 mil (cerca de R$ 32 mil). As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.