Boletos de IPTU em São Paulo virão com opção de doação para defesa animal

Boletos do IPTU na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, terão opção de doação em defesa dos animais. Foto: Pixabay

Todo início de ano, os brasileiros já estão acostumados com diversos impostos a pagar. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é um deles.

Na cidade de Santo André, no ABC Paulista, os moradores poderão reverter parte do valor para a defesa animal.

Os boletos encaminhados aos moradores do município virão com a opção de colaborar com R$ 15 reais. O dinheiro será encaminhado para o Fundo Municipal de Proteção dos Animais.

Para participar da ação de forma voluntária, o contribuinte deve ficar atento ao código de barras que estará no documento, que é exclusivo para a doação.

O objetivo da campanha é investir mais em políticas públicas contra o abandono de animais e uma conscientização maior sobre guarda responsável.

O pagamento do documento deverá ser realizado até o dia 21 de janeiro.

