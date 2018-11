Blogueiro pedalará 3 mil km para ajudar pessoas com deficiência

Pepe e sua bicicleta. Foto: Projeto 'Pedale por aqueles que ainda não podem' / Divulgação

O blogueiro Valmor Giuseppe Fiamoncini, mais conhecido como Pepe, vem colocando em prática um projeto para ajudar pessoas com deficiência física chamado Pedale por Aqueles que Ainda Não Podem.

Nele, Pepe pretende percorrer cerca de 3 mil quilômetros entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro para arrecadar doações para a Associação Desportiva para Deficientes (ADD) e para a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

Sua viagem teve início no dia 1º de outubro deste ano, e, se tudo correr como previsto, chegará ao fim em 23 de dezembro. Até o momento, mais de R$ 6 mil foram arrecadados ao longo de mais de 1,2 mil quilômetros.

"A cada dia me surpreendo com os lugares que passo e principalmente com as pessoas que conheço. Tenho certeza de que não estou ajudando apenas pessoas com deficiência, mas sim todos aqueles com quem estou me conectando", afirmou Pepe.

"Estou arrecadando doações nas ruas, nos parques e nos sinais de trânsito e promovendo pedaladas conjuntas pelas cidades, além de visitar centros de tratamento de pessoas com deficiência".

Pepe criou uma conta no site Vakinha para que as pessoas possam contribuir com a sua causa (Clique aqui para acessar a página). Até o momento, foram arrecadados R$ 6.930,00, diante de um objetivo de R$ 30 mil.

Confira abaixo algumas das imagens da viagem de Pepe e o roteiro completo com as paradas da viagem do blogueiro:

01/10/2018 Porto Alegre

06/10/2018 Novo Hamburgo

07/10/2018 Taquara

08/10/2018 Gramado/Canela

11/10/2018 São Francisco de Paula

12/10/2018 Terra de areia

13/10/2018 Torres

15/10/2018 Araranguá

16/10/2018 Criciúma

18/10/2018 Tubarão

19/10/2018 Ibiraquera /Praia do Rosa

20/10/2018 Garopaba

21/10/2018 Florianópolis

27/10/2018 Itapema

28/10/2018 Balneário Comburiu

31/10/2018 Itajaí

02/11/2018 Blumenau

05/11/2018 Timbó (Rodeio)

07/11/2018 Pomerode

08/11/2018 Jaraguá do Sul

10/11/2018 Joinville

12/11/2018 Garuva

13/11/2018 São José dos Pinhais

14/11/2018 Curitiba

18/11/2018 Rio branco do sul

19/11/2018 Cerro azul

20/11/2018 Jaguariaíva

22/11/2018 Itaré

23/11/2018 Itapeva

24/11/2018 Capão Bonito

25/11/2018 Itapetininga

26/11/2018 Sorocaba

28/11/2018 São Roque

29/11/2018 Barueri

30/11/2018 São Paulo

06/12/2018 São Bernardo do Campo

07/12/2018 Santos

09/12/2018 Bertioga

10/12/2018 Boracéia

11/12/2018 Maresias

12/12/2018 Ilha Bela

13/12/2018 Caraguatatuba

14/12/2018 Maranduba

15/12/2018 Ubatuba

16/12/2018 Paraty

18/12/2018 Vila Residencial de Mambucaba

19/12/2018 Angra dos Reis

20/12/2018 Mangaratiba

21/12/2018 Itaguaí

22/12/2018 Praia da Macumba

23/12/2018 Rio de Janeiro