Blogueiro faz camarote para recepcionar atrasados do Enem

Alunos em frente a Uninove da Barra Funda, zona oeste de Sao Paulo. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Os portões para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fecharam às 13h e, pelo menos em frente a Universidade Nove de Julho (Uninove) da Barra Funda, os atrasados têm um espaço de consolo.

Cid, autor do blog Não Salvo, montou o chamado 'Camarote do Não Salvo' para recepcionar os atrasados com cerveja e espetinhos.

A convocação para o evento foi feita pelas redes sociais do blogueiro e já conta com participantes. Há, inclusive, um certificado de atraso, que recomenda mais atenção no próximo ano.

Certificado de atraso feito pelo blogueiro Cid, do 'Não Salvo'. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Confira as fotos postadas pelo blogueiro:

E o camarote do Não Salvo, Cid? Ta maneiro viu! pic.twitter.com/ZJ09jeb6iV — NaoSalvo (@naosalvo) 5 de novembro de 2017

Uninove Barra Funda, sede do camarote, foram registrados 7 atrasados. 4 que esqueceram o RG!!!!!!! Nenhum deles aceitou cerveja e carinho :( — NaoSalvo (@naosalvo) 5 de novembro de 2017

No Twitter, a hashtag #ShowDosAtrasados está no topo dos Trending Topics no Brasil e no mundo. Os internautas acompanharam o fechamento dos portões com memes.