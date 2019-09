Blogueira vende assinatura de stories no Instagram a R$ 14,90 e recebe críticas

A blogueira Virgínia Fonseca. Foto: Instagram / @virginia

A blogueira Virgínia Fonseca foi alvo de críticas nas redes sociais ao anunciar que permitiria a seus seguidores assistir a stories de seu Instagram publicados na sessão "melhores amigos" por uma assinatura mensal no valor de R$ 14,90.

No anúncio feito em seu perfil, Virgínia, que atualmente tem cerca de 4,7 milhões de seguidores, explicou por quê "não está postando tanto nos stories" há algum tempo.

"Primeiro, eu fico com receio de a galera achar ruim muitos 'pontinhos', vai achar chato. Também tem muita pessoa que não gosta de mim, só quer desejar o mal, então não exponho tanto a minha vida por medo disso", afirmou.

Na sequência, falou sobre o novo serviço: "Agora com o best friends eu sei que quem vai estar lá são pessoas que gostam de mim, querem ver minhas dicas e querem me acompanhar mesmo!".

VEJA TAMBÉM: Quem eram os 10 maiores produtores de Instagram Stories no mundo em 2017

Virgínia Fonseca afirma que apenas os "500 primeiros" que fizerem a assinatura mensal pagarão o valor com vantagem: "Se aumentar depois, você vai continuar pagando R$ 14,90 até o final do ano".

A blogueira ainda comenta: "Se você for mais velho e não tiver cartão de crédito, pede algum emprestado".

A tag "R$14,90" chegou a figurar entre os trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter nesta quinta-feira, 19, dia em que Virgínia voltou a falar sobre o fato em seus stories.

"Quero saber quem já falou com o pai, com a mãe, com o tio sobre a novidade! Quem está ansioso? Eu estou muito ansiosa. Quero abrir logo o Melhores Amigos", afirmou.

VEJA TAMBÉM: Os maiores absurdos que youtubers já fizeram em troca de 'likes'

Segundo ela, entre os benefícios da assinatura estão "várias dicas de treino, alimentação, roupa, make [maquiagem], cabelo, 'produtinhos', como bombar no Insta[gram] e crescer no YouTube."

"Vocês vão pagar R$ 14,90, e aí, no próximo mês, se vocês não estiverem gostando, podem cancelar. Não precisam pagar", ressaltou.

O anúncio feito por Virgínia Fonseca acabou gerando inúmeras críticas e piadas nas redes sociais por conta do valor de R$ 14,90 cobrado para que se assistam stories na categoria "melhores amigos" e participação mais ativa em lives.

A influenciadora digital chegou a repostar alguns comentários elogiosos enviados por fãs que teriam se interessado no produto. No Twitter, porém, a maior parte dos comentários era em tom crítico a Virgínia Fonseca. Confira alguns abaixo: