Blogueira que escrevia sobre a gravidez no Instagram morre durante o parto

Vanessa compartilhava os momentos da gestação no Instagram, após diversas tentativas frustradas de engravidar. Foto: Instagram / _sintrompasyaloloco_

A blogueira Vanessa Fernandez Arango, de Bilbau, na Espanha, faleceu durante o parto no começo do mês. A mulher sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada, desmaiou e precisou fazer uma cesária de emergência, mas não resistiu.

Ela ficou popular nas redes sociais por documentar sua gestação, que aconteceu pela técnica de fertilização in vitro, após várias tentativas frustradas de engravidar. Em maio deste ano, ela publicou no Instagram uma foto relembrando o dia em que descobriu a gravidez. "Foi o começo do fim. O princípio de sentir a vida e o fim do sofrimento. Então, aqui começa nossa história, nossa história com final feliz", escreveu na postagem.

Infelizmente, o fim não foi o esperado, e o bebê, chamado Álvaro, nasceu sem sentir o colo da mãe e foi encaminhado em situação de risco para a UTI. Hoje, ele já está em casa sobre os cuidados do pai e viúvo, Jonathan Garcia, que continua atualizando o perfil de Vanessa com os cuidados que tem dado ao filho. "Estou publicando ainda, porque minha esposa gosta muito de vocês [internautas]", explicou.

Jonathan publicou a primeira foto em família, sem Vanessa, no último domingo, 16. "O quarto membro da família está nos assistindo do céu. É muito difícil isso. Fraldas, leite em pó, canções de ninar, o choro da criança. Eu sigo com a dúvida sobre o que fazer com a dor tê-la perdido", desabafou.