Blogueira fitness morre após explosão de sifão de chantilly

A blogueira fitness Rebecca Burger, de 33 anos Foto: Reprodução Instagram/ @rebeccablikes

A blogueira fitness Rebecca Burger, de 33 anos, morreu após o sifão de chantilly que estava usando explodir. A promotoria da cidade Mulhouse disse nesta quinta-feira, 22, que a investigação está em andamento. As autoridades apuram se a embalagem que causou o acidente tinha algum defeito.

O sifão explodiu e feriu a blogueira no peito em sua casa em Mulhouse,na França. Ela morreu logo após o acidente em decorrência dos ferimentos.

A revista '60 Million Consumers' informou que ela foi atingida violentamente no peito pela lata que explodiu, o que a levou a um ataque cardíaco. A revista afirma que alertou sobre os riscos do produtos por anos.

Acidentes semelhantes já ocorreram no passado na França, mas ainda não haviam causado mortes.

O Instituto Nacional do Consumidor (INC), um organismo público francês, tinha avisado dos riscos do sifão da marca Ard'Time, cuja a cabeça de plástico não parece resistir à pressão exercida sobre o corpo do contentor a presença de dióxido de carbono.

Na conta do Instagram de Rebecca, que possui 162 mil seguidores, foram publicados comunicados sobre a morte e um alerta a respeito do sifão de chantilly. A conta informa que a blogueira morreu no domingo, 18 de junho.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. Uma publicação compartilhada por Rebecca Burger (@rebeccablikes) em Jun 20, 2017 às 12:08 PDT

"Aqui está um sifão de chantilly do mesmo modelo que explodiu e caiu no peito de Rebecca, causando sua morte. Não use este tipo de utensílio" Dezenas de milhares de dispositivos defeituosos ainda estão em circulação." O post ainda informa que o sifão que explodiu está em poder das autoridades.

Com informações das agências AFP e AP