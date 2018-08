Blogueira cria versão plus size dos looks das personalidades

Meghan Markle é uma das personalidades mais imitadas por Katie Sturino Foto: Instagram/@the12ishstyle

A blogueira Katie Sturino dá muitas dicas de moda para mulheres plus size em seus textos, mas decidiu dar um passo adiante nesse projeto. Agora, ela posta fotos copiando o look de personalidades para mostrar que sim, looks de mulheres magras também ficam bem em mulheres plus size.

“Não é questão de quem veste melhor. Todo mundo pode vestir qualquer roupa!”, escreve Katie na legenda de muitas das publicações que faz na conta do Instagram de seu blog.

Ela tem um gosto especial por Meghan Markle, noiva e futura esposa do príncipe Harry. “Não consigo parar! Estou viciada na realeza”, escreveu em sua última publicação envolvendo Meghan.

Contudo, não é apenas nas pessoas envolvidas com a família real que ela se inspira. Katie já copiou o look de Kendall Jenner, Reese Whiterspoon, Hailey Baldwin, Chrissy Teigen, Dakota Johnson e Gigi Hadid, entre outras. Confira:

