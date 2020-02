Bloco de Carnaval de Michel Teló contará com intérprete de Libras

O cantor Michel Teló Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O bloco Bem Sertanejo, do cantor Michel Teló, terá uma novidade no Carnaval de 2020: a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A ação tem como objetivo tornar o evento mais inclusivo.

O trio elétrico onde o cantor estará contará também com uma equipe que interpretará, em Libras, as músicas de Teló. Também será incentivado que pessoas com deficiência auditiva fiquem próximas às caixas de som, para que consigam também sentir a vibração das músicas.

A ação é uma parceria do cantor com a Turma do Jiló, organização que realiza ações de educação inclusiva. “Essa ação é importante para que o surdo que está no show possa entender porque o cantor se emociona em determinado momento da música, por exemplo”, explicou Carolina Videira, presidente da Turma do Jiló.

O bloco Bem Sertanejo irá desfilar em São Paulo, no domingo, dia 23 de fevereiro, das 13 às 19 horas. Ele irá sair na Avenida Pedro Álvares Cabral, 220, e irá se dispersar na Praça Armando Sales de Oliveira.

Blocos em São Paulo com intérpretes de Libras

Presença de intérpretes de Libras nos blocos busca tornar o Carnaval mais acessível Foto: Hélvio Romero / Estadão

O bloco de Michel Teló não será o único com interpretação em Libras das músicas tocadas. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) de São Paulo irá disponibilizar intérpretes para alguns desfiles. Confira a lista:

Bloco Pinguinho de Gente

Estilo: Infantil

Itinerário: Rua Cônego Luís Vieira Da Silva

Data: 01/03 - Horário: 9h

Local: Butantã

Bloquinho Infantil Fraldinha Molhada

Estilo: Infantil

Itinerário: Rua José Oscar de Abreu Sampaio

Data: 01/03 - Horário: 10h

Local: Mooca

Bloco Bahianidade

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

Data: 22/02 - Horário: 12h

Local: Sé

Shereka

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Seguir pela Rua Manuel Gaya do nº 806, até o n° 613. Trajeto comum dos blocos de região

Data: 23/02 - Horário: 14h

Local: Jaçanã / Tremembé

Bloco Levando os elepês de Gal para passear

Estilo: MPB

Itinerário: Viaduto Gen. Couto de Magalhães / Praça da Luz

Data: -29/02 - Horário: 14h

Local: Sé

Bloco Berço Elétrico

Estilo: Infantil

Itinerário: Praça Horácio Sabino

Data: -22/02 - Horário: 9h

