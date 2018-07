Bixiga 70, Maglore e Mahmundi fazem show gratuito neste sábado, 29

Bixiga 70 se apresenta com Maglore e Mahmundi no sábado, 29. Foto: Felipe Rau/Estadão

Maglore, Mahmundi e Bixiga 70 se apresentam na primeira edição do festival Park’n Roll, neste sábado, 29. Os shows contam com participações especiais dos artistas Paulo Miklos, Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz. As atrações foram escolhidas em votação na internet. O primeiro show começa às 14h no Parque Cândido Portinari, anexo ao Villa-Lobos, na Avenida Queiroz Filho, em São Paulo.

No domingo, acontece a Santo Forte de rua. É o encerramento do mês de comemoração dos 11 anos da festa de MPB, e desta vez, será nas ruas do centro da capital. Para participar do bloco, é só aparecer no Largo do São Francisco a partir das 15h.

Outra opção para o final de semana é o show em homenagem a Raul Seixas no anfiteatro do Parque Villa-Lobos, também no domingo. A banda Rotação Inversa toca releituras de músicas do cantor a partir das 14h, na Avenida Professor Fonseca Rodrigues.