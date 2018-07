Bituca de cigarro gera investigação 'à la CSI' em condomínio

Bituca de cigarro vira quase um caso 'a la CSI'. Foto: Pixabay/Reprodução

Um síndico indignado com uma bituca de cigarro na área comum do condomínio está prestes a preparar uma investigação 'à la CSI' em seu prédio. Em um comunicado exibido no elevador, ele mostrou que sabe a marca do cigarro e garantiu que já não tratará "a situação de forma educativa".

Segundo o informativo, compartilhado no Twitter de um morador, uma bituca de cigarro, ainda acesa, caiu no Playground onde crianças brincavam. "Além de poder machucar moradores, uma bituca de cigarro pode cair em varanda ou cortina aberta, ocasionando um incêndio".

Segundo o comunicado, da próxima vez que funcionários do condomínio encontrarem uma bituca, o material será enviado para o exame de DNA, e quando identificado o dono arcará com custos e consequências, além de ser alvo de um boletim de ocorrência.

Síndico do meu prédio fez um comunicado que envolve cigarros, teste de DNA e indiretas doloridas pic.twitter.com/LL3vELYdls — Leandro Beguoci (@leandrobeguoci) 16 de novembro de 2017

O E+ entrou em contato com Leandro Beguoci e aguarda retorno com mais informações.