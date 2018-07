Bin Laden tinha 'O Galinho Chicken Little' e virais da internet em seu computador

Osama Bin Laden foi morto em 2011 Foto: Russel Boyce/Reuters

A CIA divulgou na última quarta-feira, 1º, parte do conteúdo salvo no computador do terrorista Osama Bin Laden, morto há seis anos. A máquina foi recuperada ainda em 2011 no forte que ele mantinha em Abbottabad, no Paquistão, onde também foi encontrado um diário que o então líder da Al-Qaeda mantinha, escrito à mão.

Parte do conteúdo, como era de se esperar, tinha relação com o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. No entanto, em meio a vídeos como o documentário In the Footsteps of Bin Laden, produzido pela CNN, a CIA encontrou também alguns arquivos que podem ser considerados mais inusitados.

Os filmes O Galinho Chicken Little, FormiguinhaZ e Carros são exemplos disso. A imprensa norte-americana ressalta que provavelmente esse conteúdo era usado para entreter crianças no complexo.

Vídeos virais da internet, como Charlie Bit my Finger, que já acumula mais de 855 milhões de visualizações no YouTube desde 2007, também chamaram atenção.

O conteúdo tornado público pela CIA no último dia 1º está disponível neste link. Alguns vídeos não foram incluídos no site por segurança da nação, como explica a agência, ou por motivos como: pornografia, vírus, direitos autorais, entre outros.