Big John, o maior triceratope conhecido, é leiloado por 6,65 milhões de euros

Vista geral de Big John, o esqueleto fossilizado de um dinossauro triceratope Foto: EFE/ Ian Langsdon

Os restos fossilizados de Big John, o maior dinossauro triceratope já descoberto pelos paleontólogos, foi vendido por 6,65 milhões de euros em um leilão realizado em Paris, na França, nesta quinta-feira, 21.

Big John - batizado com esse nome em homenagem ao proprietário da terra onde os ossos do dinossauro foram encontrados - vagou pela moderna Dakota do Sul, nos Estados Unidos, há mais de 66 milhões de anos.

A Drouot havia estimado que o esqueleto obteria entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de euros. Foi vendido a um comprador privado norte-americano não identificado.

A primeira peça de osso do esqueleto de grande tamanho - só o crânio tem cerca de 2,62 metros de comprimento e dois metros de largura - foi encontrada em 2014.

Até 2015, paleontólogos haviam realizado o feito raro de desenterrar 60% do esqueleto composto de mais de 200 peças, que foram montadas minuciosamente na Itália durante os preparativos para o leilão parisiense.