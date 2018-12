Bicho-preguiça resgatado no Rio de Janeiro faz sucesso em rede social

O agente Alexandre, da CET-RJ, resgatou o bicho-preguiça na estrada Grajaú-Jacarepaguá. Foto: Twitter/OperacoesRio

Um bicho-preguiça foi resgatado em uma estrada no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 19, e a foto do agente de trânsito com o animal nas mãos está fazendo sucesso no Twitter.

Na imagem, publicada pelo Centro de Operações Rio, o agente Alexandre, da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, segura o animal nas mãos.

O inusitado é que o bicho, aparentemente, está fazendo uma pose de balé. Ele foi resgatado na estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona norte à zona oeste.

"Essa lindeza foi resgatada pelo agente Alexandre, da CET-Rio, na Estr. Grajaú-Jacarepaguá. Palmas para o agente e para essa baby que abrilhantou nossa timeline", escreveu o órgão na rede social.

IT MALIA <3<3 Marque a sua amiga que também age naturalmente nas fotos. Essa lindeza foi resgatada pelo agente Alexandre, da CET-Rio, na Estr. Grajaú-Jacarepaguá. O registro foi feito ontem, dia 19/12. Pro agente e pra essa baby que abrilhantou nossa TL. pic.twitter.com/8mffVVD7Pv — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 20 de dezembro de 2018

Os internautas amaram e compartilharam suas impressões sobre o bicho-preguiça. Confira abaixo:

Pose de bailarina. — Rio Rj (@RioRj5) 21 de dezembro de 2018

Serenidade no olhar de quem não está nem aí para os problemas da vida. — Tânia Gonçalves (@Taniagds) 20 de dezembro de 2018

presa porém plena — namastreta (@heterofobinha_) 20 de dezembro de 2018