Biblioteca facilita busca de livros com conteúdos delicados. Foto: www.reddit.com/r/mildlyinteresting

Uma biblioteca decidiu disponibilizar listas com a indicação das seções de livros com conteúdos pouco abordados e delicados, como estupro, distúrbio alimentar, depressão, drogas e suicídio. A lista, em formato de índice, foi publicada no fórum Reddit e logo se espalhou pelas redes sociais.

No folheto, há uma espécie de comunicado: “Lembre-se: os bibliotecários estão aqui para ajudar. É só perguntar”. A imagem já teve mais de 2 mil interações e pelo menos 100 mil curtidas.

Alguns bibliotecários comentaram a medida, que chamam de importante. “Algumas pessoas não querem falar sobre assuntos delicados, mas precisamos fazer o possível para que eles tenham as informações que precisam”, escreveu uma participante.