Beijo vira 'obrigatório' em mirante romântico na Itália

Placa de beijo 'obrigatório' fica no Belvedere del Sognatore, em Anacapri. Foto: Ansa/Giuseppe Catuogno

Desde a última sexta-feira, 5, é "obrigatório" se beijar em um dos pontos mais românticos da Ilha de Capri, no sul da Itália.

A prefeitura de Anacapri, maior cidade da ilha, decidiu instalar no Belvedere del Sognatore (Alameda do Sonhador, em tradução livre) uma placa com os dizeres: "Zona Romântica: obrigatório se beijar".

A sinalização foi instalada em uma pequena praça voltada para o mar na Punta Carena, trecho da costa onde fica o famoso farol vermelho que, de noite, indica a rota aos navegantes.

A placa também mostra o desenho de um casal se beijando e a frase "Tu sì 'na cosa grande!", nome de uma música de Domenico Modugno e que significa, em tradução livre, "você é algo importante".

A ideia é do jovem Simone Acampora, 23, morador de Anacapri. Ele propôs a sinalização para a prefeitura, que encampou a iniciativa e decidiu instalá-la no Belvedere del Sognatore, local frequentado por casais devido à sua beleza natural e às vistas para o mar e o pôr do Sol.

"Eu me inspirei em outros locais que valorizam a própria beleza com placas criativas. Minha intenção é convidar os turistas que amam as partes mais escondidas da ilha. O Belvedere del Sognatore é uma delas, um lugar de rara beleza natural e com um fascínio extraordinário", disse Acampora.

Quem também gostou da ideia foi o cantor Peppino di Capri, morador ilustre da ilha. "Entre os tantos itinerários de Capri, encontraram um lugar ideal para sonhar, e nada melhor que um beijo para ajudar a fazê-lo. Os apaixonados que o visitarem precisarão apenas provar para acreditar", comentou o astro.