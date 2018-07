Bebês prematuros são fantasiados em hospital nos Estados Unidos

Foto: Reprodução/Facebook - Schaumburg Photography

A UTI Neonatal do hospital Saint Luke, em Kansas City, nos Estados Unidos, ficou mais alegre e colorida. Voluntários da ONG March of Dimes e enfermeiros do hospital criaram fantasias muito fofas para os bebês internados.

Eles se transformaram em super-heróis, uma borboleta e um jogador de beisebol para comemorar o Halloween deste ano. O objetivo principal era alegrar os pais, que lutam ao lado dos bebês todos os dias. Mas o resultado foi bem maior e a ação conquistou a internet.

Veja algumas fotos feitas pela Faces You Love Photography e pela Schaumburg Photography: