Gêmeos nascidos durante pandemia recebem nomes de Corona e Covid

O casal de indianos Preeti Verma e Vinay Verma escolheu nomes incomuns para os filhos recém-nascidos: Corona e Covid. Os gêmeos, respectivamente uma menina e um menino, nasceram no dia 27 de março, e foram batizados com referências à pandemia do novo coronavírus, que também atinge a Índia.

"O parto ocorreu após diversas dificuldades e, por isso, eu e meu marido queríamos tornar o dia inesquecível”, disse Preeti em uma matéria do jornal britânico Metro, que contou com informações da agência de notícias indiana Press Trust of India. Preeti explicou que o casal teve que chamar uma ambulância especial, que foi parada diversas vezes no trajeto até o hospital devido à proibição de circulação de veículos no país.

Em uma matéria do canal Al Jazeera, com informações da agência DPA, Preeti comentou que o casal queria que os nomes fossem “memoráveis e únicos”, e comentou que os dois tomaram a decisão quando os próprios funcionários do hospital chamaram os bebês de Corona, em referência ao novo coronavírus, e Covid, em referência à doença covid-19, causada pelo vírus.

"Além disso, os nomes são bonitos por si só. Corona significa coroa em latim. E nós queríamos que o medo associado a esses nomes acabe e que o público foque no higiene e saneamento [associados às palavras Covid e Corona]”, disse Vinay Verma.

Apesar das boas intenções do casal, eles relataram que têm sido pressionados por familiares para mudar o nome dos filhos, algo que eles disseram que podem fazer no futuro. Até o dia 6 de abril foram confirmados mais de 4 mil casos de covid-19 na Índia, cujo governo impôs um isolamento aos seus 1,3 bilhão de habitantes.

