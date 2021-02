Bebês internados ganham fotos fantasiados para celebrar carnaval

Bebê internada no Hospital Regional de Santa Maria Foto: Thaís Umbelino/Ascom Iges-DF

Os bebês prematuros internados no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal foram fantasiados de princesa, Super-Homem, bailarina, abelha e cachorro para comemorar o carnaval. As crianças foram fotografadas pelas mães e pelos profissionais da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) na quinta-feira, 11.

"É uma forma de elas (mães) terem uma lembrança especial do período em que seus bebês estiveram internados, de amenizar o estresse da internação e de fortalecer o vínculo mãe-bebê", afirmou a supervisora de Enfermagem, Lívia De Piéri.

Fantasias, acessórios e brinquedos usados na sessão de fotos foram doados por enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e outros profissionais. “Todo mundo ajudou com algo, e pedimos para os funcionários da lavanderia lavarem tudo”, disse a supervisora de enfermagem.

Janaína Alves com os filhos Gabriel e Miguel Foto: Thaís Umbelino/Ascom Iges-DF

A celebração coincidiu com o dia da alta dos gêmeos Gabriel e Miguel, que usaram fantasias de The Flash e Super-Homem. “Parece que estavam adivinhando. Os profissionais foram ótimos e, com o bloquinho, fecharam com chave de ouro todo esse ciclo de amparo e suporte que recebi desde o nascimento dos meus filhos”, contou a mamãe Janaína Alves.

A Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal monitora os bebês que estão em situação clínica de risco moderado. “São aqueles que não precisam mais de cuidados intensivos, ou seja, já estão com maior ganho de peso e aptos a respirar sem aparelhos”, explicou Lívia.