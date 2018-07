Bebês chamados Romeu e Julieta nascem no mesmo hospital com apenas algumas horas de diferença

Gêmeos chamados Romeu e Julieta nascem em quartos vizinhos com poucas horas de diferença. Foto: karenwarfel/Pixabay

O hospital Coastal Carolina, na cidade de Hardeeville, na Carolina do Sul (EUA) foi local de uma coincidência bastante inusitada. Nos dias 19 e 20 de março nasceram dois bebês em quartos vizinhos e os pais nomearam os bebês com nomes bastante relacionados: Romeu e Julieta.

As coincidências entre Romeo Hernandez e Juliet Shifflett não param por aí: os dois ainda foram entregues pelo mesmo médico e ambos deveriam nascer no dia 26 de março, mas vieram antes.

Os pais não se conheciam e não sabiam dos nomes escolhidos para os bebês um do outro, mas acabaram se encontrando por causa de uma fotógrafa. Cassie Clayshulte tira fotos de recém-nascidos no hospital e, após registrar imagens dos dois bebês, relatou a coincidência aos pais. Ela então tirou fotos dos dois bebês juntos, que foram publicadas em seu Facebook junto a história dos bebês - o post viralizou.

De acordo com a publicação, Morgan e Edwin Hernandez deram as boas-vindas ao filho Romeo às 14h06 do domingo. Exatamente 18 horas e oito minutos depois, os vizinhos de quarto Christina e Allan Shifflett receberam a filha Juliet.

Mas nenhum dos pais escolheu o nome por causa da história de William Shakespeare. Em entrevista a CBS News, Morgan Hernandez disse: "Nós escolhemos o nome por causa do cantor Romeo Santos, que eu e meu marido amamos".

Já os Shifflets disseram que a ideia do nome veio após assistirem a uma série televisiva: "Nós queríamos um nome com 'J' para combinar com o nome de nosso filho Jonas. Nós escolhemos Juliet porque estávamos assistindo ao programa Psych e o nome de uma das personagens é Jules".

Durante as entrevistas que deram juntos, os pais dos dois bebês já até fizeram brincadeiras sobre um casamento arranjado para os filhos e também planejaram uma festa de aniversário com temática inspirada na história de Shakespeare.