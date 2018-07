Bebê sorridente ao nascer viraliza três meses depois do parto

Clique publicado em 4 de janeiro registra o nascimento da pequena Carmel Foto: Imagem cedida por Thaise de Mari

A brasileira Thaise de Mari, 32 anos, costuma compartilhar em seu Instagram fotos produzidas de viagens e looks do dia com peças de grifes internacionais, com isso conquistou 220 mil seguidores. No entanto, um post com pouco glamour, mas muita alegria está viralizando nos últimos dias nas redes sociais e sites internacionais, como Cosmopolitan, Daily Mail e China Press.

Em 4 de janeiro, ela publicou uma imagem em que aparece sorridente logo após o parto com o marido e a recém-chegada filha, Carmel. E a bebê, que já seria o centro das atenções naturalmente, roubou ainda mais a cena por aparentar estar rindo. A pesar da publicação ter ocorrido há três meses, apenas agora o caso vem ganhando repercussão.

Veja o post da empresária do ramo de moda:

E de repente a foto da minha vida é sem produção, sem resolução, sem preocupação com cabelo, maquiagem ou ângulo! Eu inchada e com cara de choro, papai com cara de babão e Carmel já mostrando nos primeiros segundos para o que veio... para fazer uma família FELIZ! Toda felizona em sair do forninho Já vai fazer um mês do dia mais louco da minha vida!!! Foi surreal! E como eu tenho saudade desse momento! Vontade de voltar no tempo por uns minutinhos! Sem explicação escutar o choro e ver seu rostinho pela primeira vez #baby #babygirl #Carmel #family Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Jan 4, 2017 às 3:21 PST

Carmel já tem três meses e continua conquistando likes no Instagram da mamãe que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina; veja alguns cliques:

"Nota tinhola tô ficando velhinha zá né?!" 3 meses da PINXESA CARMEL zenteee a cada mês tá mais difícil bater foto dessa sapeca! A última descoberta agora é a mãozinha que não sai da boca ✋ vestido de @carolinaguerradiniz minha primeira melissa @lenfance laço @janeladoatelie #babygirl #maedemenina #Carmel Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Mar 9, 2017 às 4:09 PST

"Mãin eu adolei esse tal de canaval" Aquela "seleia banguela" que você respeita passando pra dar um boa noite! fantasia mais linda da VIDA feita pela @carolinaguerradiniz #baby #babygirl #maedemenina #carnaval Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Fev 28, 2017 às 3:45 PST