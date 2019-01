Bebê rouba a cena em ensaio de casamento dos pais ao tentar mamar

Menino faminto tentava mamar durante ensaio e mãe brincou dizendo que o filho é 'selvagem'. Foto: Dani Ford Photography

Wesson Way, de um ano, chamou a atenção no ensaio de casamento dos seus pais, nos Estados Unidos. Em uma das fotos, o menino aparece tentando mamar enquanto os pais se beijam. As informações são do Insider.

A mãe, Tayler Way, diz que o pequeno sempre está com fome. "Ele comeria o dia todo se pudesse. É uma criança selvagem", brinca. "Ele quer mamar toda hora e raramente se sente satisfeito. Ama ser o centro das atenções", afirma.

Tayler e seu marido, Seth Way, pretendem mostrar a imagem para Wesson quando ele estiver mais velho. "Temos certeza que ele vai ficar com vergonha, mas isso vai ser divertido para nós", revelam.