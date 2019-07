Bebê que nasceu sem o antebraço encontra atleta igual e reação emociona

Encontro da zagueira do Orlando Pride com garoto viralizou nas redes sociais. Foto: Instagram / @tiddbit_outta_hand

O pequeno Joseph Tidd, de um ano e meio, nasceu sem o antebraço esquerdo e encantou usuários do Instagram ao se encontrar com a jogadora de futebol Carson Pickett, nos Estados Unidos, em uma partida.

A atleta, que joga pelo Orlando Pride, nasceu com a mesma condição do garoto e, ao vê-lo na arquibancada, foi em sua direção para cumprimentá-lo com um ‘soco de punhos’.

Joseph Tidd não escondeu o sorriso ao ver a mulher. Seu pai, Miles Tidd, registrou o momento nas redes sociais em uma conta que criou para o menino:

Em entrevista à Fox Sports, Miles Tidd fala que Carson Pickett é uma inspiração para o filho. "Foi uma ligação instantânea entre os dois. Ela acredita que pode fazer qualquer coisa [mesmo com a limitação física] e essa é a mentalidade que queremos que Joseph tenha", afirmou.

A amizade de Joseph e a zagueira começou em abril deste ano, quando ela postou uma foto ao lado do pequeno, destacando sua admiração por ele. "Futebol significa o mundo para mim, mas a estrutura que esse esporte me dá para encontros desse tipo vai além. Joseph, você é o novo herói da minha vida", escreveu.