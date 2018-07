Bebê nascido em avião ganha passagens aéreas pelo resto da vida

Foto:

Um bebê nascido durante um voo da empresa aérea filipina Cebu Pacific Air foi presenteado com passagens gratuitas vitalícias pelo resto da vida, de acordo com relato de Missy Berberabe Umandal, passageira do voo que estava próxima aos acontecimentos.

De acordo com ela, o avião saiu de Dubai com destino às Filipinas, mas precisou fazer um pouco de emergência no meio do caminho por conta de uma gestante que começou a dar à luz em pleno ar.

Ela conta que os comissários de bordo entraram em pânico, e clamaram por ajuda médica. Por sorte, haviam duas enfermeiras entre os passageiros, e levaram a mulher a uma parte do avião com mais espaço, para que tudo corresse bem. Um dos passageiros que tinha um filho pequeno estava com uma mala com roupas infantis e outras coisas para cuidados básicos.

A criança ganhou o nome de Haven, e o voo acabou durando quase o dobro do tempo previsto. "Como ela nasceu em um avião da Cebu Pac, ganhou passagens grátis por toda a vida com a companhia aérea", contou Missy, que também desejou uma boa recuperação à mamãe.

Apesar da riqueza em detalhes, Umandal advertiu que talvez a história não retrate exatamente o que aconteceu, já que era apenas uma espectadora.