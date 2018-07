Bebê faz sucesso com expressões faciais divertidíssimas

Foto: Reprodução/Instagram

Daniel é um bebê de muita personalidade. Ele ficou famoso quando um de seus retratos foi parar no Bored Panda e sua mãe, Molly Mikos, criou um Instagram para dividir com o mundo as expressões faciais mais marcantes já vistas na internet. E não só na categoria pré-berçário. Dan faz caras e bocas dignas de Mr. Bean.

O pequeno consegue expressar desde um sorriso fofinho...

... até a completa descrença depois de você contar o que fez na balada de sábado.

Veja mais fotos:

