Bebê de 2 anos salva irmão gêmeo preso debaixo de cômoda; assista

Browdy Shoff retira o irmão Brock Shoff debaixo da cômoda Foto: Reprodução/ Facebook Ricky Shoff

Bowdy Shoff, de dois anos, ajudou o irmão Brock a sair debaixo da cômoda do quarto deles que caiu após os dois tentarem entrar nas gavetas do móvel. O pai dos bebês Ricky postou no domingo, 1, no Facebook o vídeo que mostra Bowdy andando em volta da mobília em busca de uma maneira para ajudar o irmão e, por fim, consegue retirá-lo da situação. Assista:

“Estava um pouco hesitante sobre este post. Mas sinto que não é só para trazer a consciência, mas também é incrível. Estamos tão gratos pelo vínculo que estes irmãos gêmeos compartilham. Sabemos que Bowdy não estava sozinho em mover a cômoda de Brock. E me sinto abençoado que ele está bem. Por favor, certifique-se de todos as suas cômodas estão aparafusadas e fixadas à parede. Por favor, compartilhe”, escreveu o pai na rede social.