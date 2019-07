Bebê come escondido enquanto família faz oração e é pego no flagra; assista

O pequeno Bernardo tentou enganar os familiares, mas não deu muito certo. Foto: Facebook / @eliane.bueno.5074

Um bebê de um ano e sete meses chamado Bernardo viralizou no Facebook após sua tia, Tamires Rech, gravá-lo comendo escondido durante a oração do jantar, em Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul.

Enquanto a família agradecia a Deus pela refeição, com olhos fechados e cabeças baixas, o pequeno aproveitou para deixar uma mão sobre a testa e a outra no garfo, dando colheradas na comida.

O que o menino não esperava era que não adiantou em nada disfarçar: pegaram-o no flagra e seu vídeo já foi compartilhado por mais de 220 mil pessoas na rede social até esta quarta-feira, 31. "Aí a vovó vai fazer a oração e esquece que os netos são descendentes da fome", brincou a avó Eliane Bueno, que compartilhou o momento.

Assista:

Esta não é a primeira vez que o bebê faz isso. Em entrevista ao G1, a tia Tamires conta que a família o gravou porque sabem que ele tem esse hábito. "Consegui gravar tudo, muito bonitinho. Foi muito espontâneo porque ele estava com muita fome, e não quis esperar", explicou.