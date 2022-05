‘Batman Despertar’: Confira 10 curiosidades sobre a nova audiossérie com Rocco Pitanga

Os protagonistas de 'Batman Despertar': Tainá Müller, Rocco Pitanga e Camila Pitanga Foto: Bruno Polett/Spotify

Estreia nesta terça-feira, 3, a audiossérie Batman Despertar no Spotify. A produção é protagonizada por Rocco Pitanga, que será Bruce Wayne.

Além disso, Camila Pitanga, será Kell, Tainá Müller vai dar voz a Barbara Gordon e Augusto Madeira interpretará o Charada.

Na produção do Spotify, Warner Bros. e DC, Bruce é um patologista forense, trabalhando nas entranhas do Hospital de Gotham e encarregado de examinar as vítimas de O Ceifador, um assassino em série horrível que ataca os cidadãos de Gotham.

Wayne não apenas será forçado a enfrentar seus próprios demônios mentais, mas também terá que superá-los para salvar os cidadãos de Gotham com o seu alter-ego Batman. O roteiro original dos Estados Unidos, produzido por David S. Goyer, recebeu oito adaptações e, no Brasil, a audiossérie é dirigida por Marina Santana e Daniel Rezende.

Elenco de 'Batman Despertar' em colvetiva de imprensa realizada na última quinta-feira Foto: Bruno Polett/Spotify

Confira abaixo curiosidades sobre a produção de Batman Despertar: