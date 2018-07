Baterista do ‘The Who’ toca no calçadão da praia de Ipanema

Zak Starkey, bateirista da banda 'The Who', tocou com uma banda que se apresentava no calçadão da praia de Ipanema. Foto: J.F. Diorio/Estadão

Um dia após fazer show no Rock in Rio, o baterista da banda britânica The Who, Zack Starkey, aproveitou para passear pelo calçadão da praia de Ipanema no último domingo, 24, e acabou tocando bateria com uma banda que se apresentava no local.

Enquanto passeava acompanhado de seguranças, o filho do ex-integrante dos Beatles Ringo Starr, se encontrou com o trio carioca Beach Combers, que se apresentava no calçadão na hora, e aproveitou para tocar a bateria da banda, que toca surf music e música inspirada nos sucessos dos anos 1960. "Não sabemos quando a ficha vai cair", escreveu a banda em sua página no Facebook.

A apresentação improvisada foi registrada por quem passava pelo calçadão, veja abaixo.

Aí cê tá caminhando pelo calçadão, para pra ver uma banda de rua e quem está na batera? Zak! @zak_starkey_rp @sshh_music #ringosson #zakstarkey #thewho ⚡️ Uma publicação compartilhada por Josiane Lima (@josilimao) em Set 24, 2017 às 1:39 PDT

Baterista do the who dando uma palhinha em Ipanema #zakstarkey#TheWho Uma publicação compartilhada por Erika Kretly (@erika_kretly) em Set 24, 2017 às 1:33 PDT